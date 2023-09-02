В центре Харькова накрыли мошеннический колл-центр, который занимал три этажа и насчитывал 50 сотрудников. Мошенники выманивали деньги у клиентов банков за границей.

Об этом пишет Харьковская областная прокуратура на своей странице в Facebook.

"По данным досудебного расследования, работники колл-центра звонили клиентам от имени службы безопасности банков и сообщали о подозрительных транзакциях по банковскому счету. Используя психологическое воздействие, злоумышленники убеждали своих жертв в необходимости перевода денег на подконтрольные аферистам банковские счета. Для этого мошенники применяли манипулятивные технологии и заранее подготовленные фразы", - сообщает прокуратура.

Судя по опубликованным фото, силовики вошли в колл-центр, когда никого из "сотрудников" там не было. Во время обысков были изъяты 50 единиц техники (компьютеры, телефоны, ноутбуки).

О задержаниях по итогу рейда не сообщается.

Ранее в суд передали дело сумского депутата, который создал мошеннические колл-центры в Киеве и Днепре.

Мы также сообщали, что в Кропивницком накрыли мошеннический колл-центр, в котором треть сотрудников были несовершеннолетними.