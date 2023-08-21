Известный "вор в законе" Сергей Олейник по прозвищу Умка уже дважды пытался "решить" вопрос содержания под стражей и выйти под залог.

Об этом сообщил источник "Страны" в правоохранительных органах.

"Однако на этом этапе у него ничего не получилось. Суд дважды продлевал Умке меру пресечения. Он по прежнему находится в СИЗО. А сейчас следователи завершили досудебное расследование и передали дело в суд", - заявил источник.

В Нацполиции сообщили, что "воров в законе" по прозвищам Умка и Лаша Сван будут судить за организацию преступных собраний (сходок) криминальных элементов.

Их обвиняют в совершении преступления, предусмотренном ч. 1 ст. 255-2 УК Украины. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет с конфискацией имущества.

Напомним, Сергей Олейник (Умка) – глава мощнейшего украинского криминального "днепровского" клана. Дружит с Игорем Коломойским, ведет совместный бизнес с авторитетом Александром Петровским (он же Нарик).

Мы подробно рассказывали, как задерживали "воров в законе" Умку и Лашу Свана.