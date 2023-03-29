Правоохранители сообщили о подозрении еще одному "вору в законе" по кличке Курша (настоящее имя - Гоча Отарович Джинчарадзе). Об этом сообщают источники "Страны" в Нацполиции.

По данным источника, находясь в одном из кафе Днепра, представители верхушки преступного мира "Умка" (Сергей Олейник) и "Лаша Сван" (Лаша Очамчирский) провели онлайн "сходку" с участием "вора в законе" по прозвищу "Курша".

На "встрече" обсудили и разрешили конфликт между криминальными авторитетами, приняв соответствующие решения.

По этому эпизоду, 50-летнему подсанкционному "вору" инкриминируют организацию и участие в проведении преступных собраний (сходок) лицом, пребывающем в статусе "вор в законе" – ч. 1 ст. 255-2 Уголовного кодекса Украины.

За участие в преступном собрании "вору в законе" может грозить до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Известно, что "Курша" был "коронован" в двадцатилетнем возрасте в Москве. Свой "статус" получил от российских "воров в законе".

"Курша" – седьмой "вор в законе", получивший в этом году подозрение за "сходку". Ранее подозрение получили его коллеги по "цеху": "Бадри Кутаисский", "Тенго Гальский", "Полик", "Рамаз Багдадский", "Лавасоглы Батумский", "Дато Ланчхутский".

Напомним, 16 марта в Днепре разоблачили колл-центры, которые от имени полиции звонили иностранцам и похищали деньги с их карт.