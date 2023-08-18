Двум военным во Львовской области объявлено подозрение в вымогательстве денег у демобилизованного бойца ВСУ.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины в своем Телеграм-канале.

Используя морально-психологическое давление и физическое насилие, они требовали у ветерана деньги, которые, по их словам, он им задолжал.

Житель Львовской области уже отдал им 21 тысячу гривен. При передаче еще 56 тысяч подозреваемых в вымогательстве задержали.

Как выяснилось в дальнейшем, СБУ разоблачила во Львовской области целую банду "оборотней", которые мобилизовались в ВСУ, но покинули места дислокации и занимались рэкетом.

"Банда была организована двумя бывшими уголовниками, которые скрыли свое прошлое и призвались на военную службу. После зачисления в состав одной из воинских частей региона они самовольно покинули подразделение и начали заниматься вымогательством денег с граждан", — сообщает Служба безопасности.

Прикрываясь статусом военнослужащих, злоумышленники создавали искусственные конфликтные ситуации, а затем выставляли жертвам счет за разрешение спора. В случае отказа уплатить всю сумму преступники угрожали насилием и физической расправой.

В настоящее время задержанным объявлено о подозрении по ч. 4 ст. 189 Уголовного кодекса Украины (вымогательство в условиях военного положения). Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

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