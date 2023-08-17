В Житомире около 40 военных собрались сегодня на центральной площади у здания суда с требованием наказать подозреваемых в рэкете.

Об этом передает "Суспильне".

Требования военных касаются банды из восьми человек, которую задержали за выбивание из людей выдуманных долгов. Тех, кто не соглашался платить, преступники вывозили в специально обустроенные застенки в Коростышеве. Также идет расследование об изнасиловании ими местных женщин.

Местные СМИ пишут, что банда держала в страхе всю область.

Одной из жертв рэкетиров стал военный, которого избили, требуя 190 тысяч гривен несуществующего долга.

Его сослуживцы пришли под суд, опасаясь, что подозреваемых отпустят под залог.

В комментарии "Суспильному" пресс-офицер СБУ в Житомирской области Ирина Мартынюк сообщила, что Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией обезвредила банду подозреваемых в рэкете, которая действовала в Житомирской области и держала в страхе население.

Ранее мы писали, что в Одесской области задержали чиновника одной из администраций, которого подозревают в вымогательстве шести тысяч долларов у жены тяжело раненного на фронте бойца за его перевод в другое подразделение.

Также мы сообщали, что в Одесской области заместитель командира воинской части вымогал 120 тысяч гривен у подчиненного военного.