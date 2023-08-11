"Страна" узнала имя и должность задержанного в Одессе чиновника, который подозревается в вымогательстве денег у жены тяжелораненого бойца.

Как удалось узнать от источников в правоохранительных органах, задержан начальник сектора мобилизационной работы Белгород-Днестровской РГА Виталий Диденко. Он работает на этой должности с февраля 2021 года.

Диденко за шесть тысяч долларов пообещал повлиять на оперативное командование "Юг", чтобы то перевело военнослужащего поближе к семье, в Белгород-Днестровский.

Ранее мы сообщали, что в той же Одесской области задержали заместителя командира воинской части по подозрению в вымогательстве 120 тысяч гривен у подчиненного военного. По версии ГБР, он требовал эти деньги у военного за подписание обходного листа для перевода в другое воинское подразделение без проверки недостачи бронежилетов.

Между тем война в Украине идет уже 534-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 11 августа 2023 года в онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Одно из приоритетных сейчас направлений - Купянское, где россияне продолжают атаковать. Вчера туда прибыл командующий Сухопутными войсками Александр Сырский. Он провел совещания с командирами. Целью РФ на этом участке является рассечь украинскую группировку и выйти на Купянск.

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