Служба безопасности Украины задержала действующего депутата Закарпатского облсовета - как утверждается, кума Виктора Медведчука.

Об этом заявляет СБУ в своём телеграм-канале.

По данным "Страны", речь идёт об Иване Чубирко, который возглавлял бюджетный комитет облсовета и был женат на сестре жены Медведчука Оксаны Марченко. Он также возглавлял областное отделение партии ОПЗЖ.

Теперь его обвиняют в рэкете.

"Служба безопасности обезвредила преступную группировку, которая терроризировала жителей западной границы Украины. В результате спецоперации на Закарпатье задержан лидер банды – действующий депутат облсовета, который в преступной среде имеет статус криминального авторитета", - говорится в сообщении СБУ.

По версии следствия, депутат организовал банду, которая "пыталась держать в страхе жителей приграничного региона и выбивала из них деньги".

Как утверждается, был задокументирован факт того, что депутат и его сообщник требовали с местного предпринимателя 135 тысяч долларов США. Чубирко задержали при передаче первой части денег - 20 тысяч долларов.

Ранее СБУ задержала винницкого криминального авторитета по кличке "Комар".

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