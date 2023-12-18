Государству передали конфискованное имущество ровенского военкома на сумму почти 52 миллиона гривен.

О этом сообщает Государственное бюро расследований Украины.

Руководитель областного ТЦК подозревается в незаконном обогащении и избиении солдата. Обвинительного приговора по этим эпизодам еще нет.

Решением суда в Нацагентство по вопросам выявления активов (АРМА) переданы:

земельный участок в селе Поляница Ивано-Франковской области с жилым домом площадью 280 кв. м;

7 домов общей площадью около 500 кв. м на этом же горнолыжном курорте;

земельный участок в поселке Ланчин Ивано-Франковской области площадью около 0,5 га и домом на 316 кв. м;

два грузовых автомобиля.

Напомним, недавно ГБР провело обыски в испанской недвижимости бывшего одесского военкома Борисова. Обыски проводились на вилле за 4 млн евро в городе Марбелья, провинция Малага, и офисе за 500 тыс. евро. Изъяты документы о праве собственности. Испания по запросу ГБР арестовала это имущество.

Как мы сообщали, ГБР также открыло уголовное дело после заявлений жены военного о поборах в ВСУ.