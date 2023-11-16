Государственное бюро расследований открыло уголовное производство после заявления жены пропавшего без вести военного 77-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ, которая обвинила в коррупции руководство этого подразделения.

По словам жительницы Бородянки Татьяны Ивчук, военачальники установили размер взяток на все военные "услуги", включая спасение с поля боя.

Ивчук заявила, что после опубликования ее видео с обвинениями она получила угрозы со стороны представителей бригады. Также она сообщила, что ей позвонили из прокуратуры и сказали, что ГБР будет расследовать уголовное производство по ее заявлениям.

Представитель ГБР подтвердила эту информацию и попросила Ивчук выйти на связь.

Ранее мы приводили подробности рассказа женщины. По её словам, солдаты обязаны платить командирам по 750-1000 гривен за один рожок автомата, от 30 до 70 тысяч гривен за невыход на боевое задание, 20 тысяч за десятидневный отпуск и 10 тысяч гривен за эвакуацию с поля боя.

Еще весной о поборах и проблемах в армии рассказывали нашим журналистам и сами служащие Вооружённых сил.