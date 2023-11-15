Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по поводу вчерашнему насильному вручению повестки мужчине в Одессе.

Об этом сообщается в Фейсбуке ведомства.

Как сказано в посте ГБР, сотрудники ТЦК и полицейские надели на мужчину наручники и силой затолкали в автомобиль за отказ принять повестку.

"Сотрудники ГБР начали расследование этого инцидента и уже провели комплекс неотложных следственных действий, допросили свидетелей, а также всех участников происшествия. Также изъяты соответствующие видеозаписи и административные материалы", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по статье о превышении военными должностными лицами и правоохранителями служебных полномочий (ч. 5 ст. 426-1 УК Украины, ч. 2 ст. 365 УК Украины).

Вчера мы рассказывали об этом инциденте в Одессе. По словам его свидетелей, мужчину еще и избили на глазах у жены и ребенка.

В начале осени мы публиковали видео из Львовской области, на котором военкомы пытались забрать парня на комиссию на остановке общественного транспорта. Его схватили и силой повели в микроавтобус.