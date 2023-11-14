Прохожие в Одессе пытались помешать забрать мужчину, которого, вероятно, собирались увезти в военкомат.

Об этом сообщают местные телеграм-каналы и публикуют видео.

Сначала в местных чатах появилось снятое из окна видео, на котором на улице перед домом несколько человек силой пытаются посадить мужчину в наручниках в микроавтобус. Вероятнее всего, это был случай применения силы работниками ТЦК - такой вывод можно сделать по знакам отличия на форме у троих из участников инцидента.

После этого был опубликован второй ролик: на нем горожане пытаются защитить мужчину, которого несколько человек в спортивной одежде ведут к легковому автомобилю в окружении вооруженных людей в бронежилетах.

В конце второй видеозаписи вокруг задержанного собралось не менее 20 человек, многие из них снимали происходящее на телефоны.

Вскоре появились новые подробности задержания мужчины.

Очевидцы рассказали, что мужчину повалили на землю и избили на глазах у жены и детей. А потом связали и усадили в бус. На одном из видео заметно, как мужчину уводят в наручниках люди, одетые в гражданскую одежду.

Сотрудники ТЦК заявляют, что имеют право задерживать военнообязанных таким образом, чтобы доставлять их в военкомат.

Ранее было опубликовано видео, где во Львовской области военкомы пытались забрать парня на остановке.

Мы также сообщали, что в Ужгороде военкомы насильно увели в ТЦК водителя автобуса, который привез детей на соревнования по тхэквондо.