В Ужгороде военкомы ночью насильно увели в ТЦК водителя автобуса, который привез детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.

Об этом пишет журналист Виталий Павловский на своей странице в Фейсбуке.

Водитель, который не только доставил детей в Ужгород, но и возил их от гостиницы к месту соревнований, остановился в хостеле "Монада", где его ночью вместе с другими мужчинами схватили военные и полицейские. На его объяснения, что он единственный водитель для группы спортсменов, они не отреагировали.

В ТЦК у него отобрали телефон, сообщить родным и тренерам о себе не дали.

Водителя направили на комиссию, после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов.

Глава Винницкой ОГА Сергей Борзов взял эту ситуацию под контроль, пообещав решить все вопросы безопасности и транспортировки спортсменов.

Перевозчик подготовил другого водителя для возвращения детей домой. Правда, ключи от их автобуса остались в военкомате.

Ни один шофер в городе так и не отважился пойти в военкомат за ключами, опасаясь мобилизации. Это решилась сделать только переселенка из Мариуполя, проживающая в Ужгороде.

Ранее мы публиковали видео, как военком с пистолетом в руках избивает мужчину во Львове.

А в Николаеве военкомы насильно увезли больного мужчину, сутки не поили и кошмарили 48 часов.