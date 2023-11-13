68-летний священник УПЦ из Ужгорода Дмитрий Сидор заявил, что получил повестку в армию.

Он говорит, что уже находится под домашним арестом. Ранее СМИ писали о деле в отношении его о разжигании межконфессиональной розни.

Вместе с указанным заявлением священника, СМИ пишут, что активизация раздачи повесток в регионе связана с назначением главкомом ВСУ Валерием Залужным в конце октября нового военкома области - Андрея Савчука из Тернополя.

Напомним, накануне в Ужгороде военкомы насильно забрали в ТЦК водителя автобуса, который привёз детскую команду из Винницы на спортивные соревнования по тхэквондо.

В ТЦК у него отобрали телефон, сообщить родным и тренерам о себе не дали. Водителя направили на комиссию, после чего сразу же вручили военный билет и отправили в Чернигов.

Ранее мы писали, что в Черновицкой области правоохранители пришли в Вознесенский Банченский монастырь, принадлежащий Украинской православной церкви (УПЦ). Священники и прихожане не пустили их внутрь, так как причин своего визита они не указали и документов о праве на проверку храма не предоставили.