ГБР обязали открыть уголовное дело по поводу уклонения Шабунин от военной службы
Следственный судья Шевченковского райсуда Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление по поводу подделки документов главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным и его уклонения от военной службы.
Постановление принято по жалобе известного адвоката Ростислава Кравца, сообщает "Закон и бизнес".
В обращении к ГБР Кравец попросил проверить факты о том, что глава ЦПК Шабунин приказом от 25.02.2022 был зачислен в состав воинской части, но военную службу не проходил.
Кроме того, командир этой части сообщил, что "на основании писем от Национального агентства по предотвращению коррупции от 5.09.2022 и 24.10.2022, а также обращений заместителя председателя НАПК Артема Сытника от 1.01.2023 и председателя НАПК Александра Новикова от 27.01.2023 В.Шабунин находился в командировке в НАПК".
Как отмечает в заявлении о преступлении Кравец, "командировка военнослужащего, который был неоднократным участником различных конфликтов и скандальных ситуаций… в период ведения острых и тяжелых боевых действий на линии фронта вызвала большой резонанс среди сообщества".
Кроме того, из ответа НАПК от 12.09.2023, по мнению Кравца, усматривается, что "вероятно, действуя умышленно, с целью уклонения от фактического прохождения службы, а также с целью формирования ошибочного мнения в обществе о своем героическом образе защитника Украины Шабунин осуществил подлог документов, на основании которых находился в командировке, а не фактически осуществлял меры по защите Украины".
Напомним, ранее Кравец публиковал документы, из которых следовало, что Шабунин фактически не проходил военную службу.
Недавно мы рассказывали, что один из партнеров Виталия Шабунина и известный активист и борец с уклонистами от мобилизации Михаил Жернаков не служил в армии, потому что был признан ограниченно пригодным из-за плоскостопия.