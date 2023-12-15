Следственный судья Шевченковского райсуда Киева обязал ГБР зарегистрировать заявление по поводу подделки документов главой Центра противодействия коррупции Виталием Шабуниным и его уклонения от военной службы.

Постановление принято по жалобе известного адвоката Ростислава Кравца, сообщает "Закон и бизнес".

В обращении к ГБР Кравец попросил проверить факты о том, что глава ЦПК Шабунин приказом от 25.02.2022 был зачислен в состав воинской части, но военную службу не проходил.

Кроме того, командир этой части сообщил, что "на основании писем от Национального агентства по предотвращению коррупции от 5.09.2022 и 24.10.2022, а также обращений заместителя председателя НАПК Артема Сытника от 1.01.2023 и председателя НАПК Александра Новикова от 27.01.2023 В.Шабунин находился в командировке в НАПК".

Как отмечает в заявлении о преступлении Кравец, "командировка военнослужащего, который был неоднократным участником различных конфликтов и скандальных ситуаций… в период ведения острых и тяжелых боевых действий на линии фронта вызвала большой резонанс среди сообщества".

Кроме того, из ответа НАПК от 12.09.2023, по мнению Кравца, усматривается, что "вероятно, действуя умышленно, с целью уклонения от фактического прохождения службы, а также с целью формирования ошибочного мнения в обществе о своем героическом образе защитника Украины Шабунин осуществил подлог документов, на основании которых находился в командировке, а не фактически осуществлял меры по защите Украины".

Напомним, ранее Кравец публиковал документы, из которых следовало, что Шабунин фактически не проходил военную службу.

Недавно мы рассказывали, что один из партнеров Виталия Шабунина и известный активист и борец с уклонистами от мобилизации Михаил Жернаков не служил в армии, потому что был признан ограниченно пригодным из-за плоскостопия.