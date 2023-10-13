Глава Центра по борьбе с коррупцией Виталий Шабунин на самом деле физически не проходит службу в территориальной обороне.

Об этом сообщается в ответе Национального агентства по противодействию коррупции (НАПК) на запрос адвоката Ростислава Кравца.

Оказалось, что Шабунин был откомандирован из ТрО ВСУ в НАПК.

"Участие Шабунина Виталия Владимировича крайне необходимо для реализации функций и задач Национального агентства, а имеющиеся у него компетентности и опыт довольно редки в нашем государстве, просим рассмотреть возможность его командировки в Национальное агентство", - говорится в письме главы НАПК Александра Новикова на имя командира военной части.

Отметим, что заместителем главы НАПК является Артем Сытник, которого активно поддерживал Шабунин, когда Сытник был главой НАБУ. По данным, которые приводит Ростислав Кравец, одним из оснований для оформления командировки Шабунина в НАПК было обращение Сытника.

Напомним, в феврале тогдашний министр обороны Алексей Резников предположил, что Шабунин может лично ему мстить за перевод из Минобороны обратно в тероборону.

Шабунин подтвердил, что оформил командировку в Центр инноваций Минобороны, но заявил, что командировку отменили после звонка в то время еще заместителя министра Сергея Гайдука к руководителю Центра инноваций. Шабунин сказал, что числится в ТрО стрелком, но физически в подразделении не находится.

Как следует из приведенного выше ответа НАПК, он числится прикомандированным к этому ведомству.