Сегодня Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины не стал арестовывать активы бизнесмена Игоря Коломойского по подозрению, которое ему было предъявлено НАБУ.

Решение принял судья ВАКС Олег Ткаченко, которого глава Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталий Шабунин и ряд других активистов обвиняют в подыгрывании Игорю Коломойскому.

Как заявил сам Шабунин, Ткаченко на него написал заявление в Высший совет правосудия и в Офис генпрокурора по поводу оказываемого давления.

Источник в юридических кругах сказал "Стране", что среди судей постоянные "наезды" на них со стороны Шабунина и прочих активистов вызывают все большее возмущение.

"Фактически поставлено на поток давление на судей по отдельным делам в интересах НАБУ и других органов либо лиц. Любое решение, которое не нравится активистам, трактуется как неправомерное и коррупционное. Дошло до того, что некоторые активисты уже прямым текстом пишут, что суды "не хотят исполнять ходатайство НАБУ". Хотя суды и не должны никакие ходатайства "исполнять". Они могут их либо удовлетворять, либо нет.

Самое интересное, что судьи ВАКС, которых сейчас активисты третируют, были отобраны в свое время при участии международных партнеров и этих самых активистов. Предполагалось, что такая процедура обеспечит независимость судей. Но в итоге получается, что когда судьи выносят решения, которые не нравятся активистам, то о независимости судей эти активисты сразу забывают", - заявил источник.

Напомним, как сообщали в ЦПК, вопрос о полноценном аресте активов Коломойского должен был рассмотреть следственный судья ВАКС. "Однако он сделал это не в пределах 48-ми часов. Ходатайство было на рассмотрении у судьи Ткаченко более 10 дней. В результате он просто закрыл дело и даже не рассматривал ходатайство детективов", - заявили активисты.

На днях суд назначил залог для Коломойского по третьему делу в 8 раз больше, чем по первому.

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