Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины не стал арестовывать активы бизнесмена Игоря Коломойского по подозрению, которое ему было предъявлено НАБУ (второе по счету из трех).

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК) в своем Telegram-канале.

"Следственный судья Высшего антикорсуда Олег Ткаченко отказался рассматривать ходатайство НАБУ об аресте активов олигарха Игоря Коломойского", – говорится в сообщении.

Речь идет о долях в уставном капитале 307 юридических лиц стоимостью более 3 млрд грн, а также около 1 000 объектов недвижимого имущества и более 1 600 транспортных средств и судов.

По данным Центра, у ходатайства были превышены процессуальные сроки.

"Далее вопрос о полноценном аресте должен был рассмотреть следственный судья ВАКС. Однако он сделал это не в пределах 48-ми часов. Ходатайство было на рассмотрении у судьи Ткаченко более 10 дней. В результате он просто закрыл дело и даже не рассматривал ходатайство детективов", – сообщает ЦПК.

Напомним, 2 сентября СБУ вручила Коломойскому сообщение о подозрении в мошенничестве и отмывании денег.

В тот же день суд взял бизнесмена под стражу на два месяца с правом залога в более чем полмиллиарда гривен.

Уже 7 сентября НАБУ объявило подозрение Коломойскому в присвоении 9,2 млрд гривен, а через неделю бизнесмену сообщили о третьем подозрении по делу о завладении средствами "ПриватБанка".

Отметим, что суд назначил залог для Коломойского по третьему делу в 8 раз больше, чем по первому.

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