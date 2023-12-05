Во Львовской области задержали руководителя районного военкомата, который помогал уклонистам уехать за границу.

Об этом сообщает СБУ.

Во Львовской области военная контрразведка СБУ задержала руководителя одного из районных военкоматов, который переправлял уклонистов за границу как перевозчиков гуманитарных грузов для ВСУ.

"Для этого он использовал собственные связи, должностное лицо вносило персональные данные военнообязанных в информационную систему "Шлях" как профессиональных водителей международных рейсов" - говорится в сообщении.

Ранее СБУ задержала сотрудника военкомата в Полтавской области, который оформлял уклонистам фиктивные справки. Его задержали "на горячем", когда он передавал своему клиенту ранее оплаченную фиктивную справку.

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