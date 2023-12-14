В Николаевской области издали приказ о ловле уклонистов.

Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким в эфире телемарафона.

"Мы издали все необходимые приказы. Будем ездить, уклонистов ловить. Но при этом всем Николаевщина показала лучший результат по мобилизации. И я благодарю людей… Потому что у нас процент проработанных людей меньше, а вот процент, который идет (воевать - Ред.) после ВВК, больше", — сказал чиновник.

Он добавил, что рейдов по спортзалам в области не было.

Недавно газета The Washington Post после общения с украинскими мужчинами написала, что многие украинцы призывного возраста "не готовы бороться за военное и национальное правительство, которое считается пронизанным коррупцией и некомпетентностью".

Война в Украине идет уже 659-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 14 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Вчера ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все они были сбиты. При этом есть последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район. Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка. Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

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