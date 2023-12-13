Анализируем итоги 658-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Армия РФ полностью захватила Марьинку под Донецком, заявил Николай Ворошнов, аэроразведчик 72-й ОМБр ВСУ, которая воюет на данном направлении.

"Марьинка пала. До Курахово – менее 14 км по прямой дороге. Поля, посадки, хутор и небольшая деревня. После Авдоса (Авдеевки - Ред.) они все силы бросят на прорыв в направлении Курахово-Угледара. Почти уверен, что здесь будет следующий наступательный кулак орков. Скоро нас ждет "крепость Курахово", - написал Ворошнов.

При этом российские военные паблики пишут, что ВСУ еще находятся в северо-западной части Марьинки (но часть роспабликов также сообщает, что город уже полностью взят).

Украинский телеграм-канал Deep State в сводке за минувшие сутки сообщал, что россияне захватили южную часть Марьинки, а также продвинулся южнее города и севернее соседней Новомихайловки.

Позже генерал ВСУ Тарнавский опроверг, что Марьинка полностью захвачены российскими войсками. "Оборона Марьинки продолжается", - написал Тарнавский.

Продолжаются бои за Авдеевку. За последние три дня россияне провели штурмовые действия по меньшей мере в 16 местах, пишет Deep State. Активизация наступления произошла из-за смены погоды.

Продвижение у противника есть между Колосовым и Ясиноватским переулком на юго-восточной окраине Авдеевки, со стороны захваченной промзоны.

"Авдеевская промка находится на высоте по отношению к самому городу, соответственно ее потеря негативно скажется на оперативно-тактическом положении соседних подразделений", - пишет Deep State.

Также серьезные бои в районе Бахмута. Там россияне продолжают наступление. Южнее города они имели успех, пишут украинские военные телеграм-каналы.

"Ситуация по всей линии столкновения просто скверная. На фоне Марьинки и Бахмута Авдеевка еще демонстрирует стабильность. Если не проделать работу над ошибками, то будет очень больно, если уже не поздно", - говорится в сводке Deep State.

Также, по данным паблика, россияне атакуют южнее и западнее Работино Запорожской области, "имеют частичный успех".

Удар по Киеву и Одессе

Ночью россияне атаковали Киев зенитными ракетами комплекса С-400 и крылатыми ракетами "Искандер". Всего десять ракет - все, как утверждают Воздушные силы ВСУ, были сбиты.

При этом есть существенные последствия от падения обломков. Пострадали 53 человека, 20 из них в больнице. Основной урон получил Днепровский район.

Там пострадала детская больница, где вылетели окна, а на территории образовалась воронка.

Также под удар попал многоквартирный жилой дом, откуда эвакуировали людей. Горели стоящие рядом автомобили. Поврежден фасад здания и балкон на шестом этаже.

В этом же районе обломки повредили водопроводную сеть. Начались перебои с водой, но их уже устранили. При этом затопило несколько подземных переходов.

В Дарницком районе Киева горел частный жилой дом. Также несколько домов остались без света.

Обстреливая Киев, россияне целились в объект критической инфраструктуры, сообщил глава ОП Ермак (судя по географии прилетов - в одну из ТЭЦ, куда уже попадали в прошлом году).

По его предварительной информации, удар наносился модернизированными ракетами 48Н6 из комплекса С400. Эта ракета использовалась россиянами достаточно давно, еще в комплексах С-300.

В сентябре россияне заявили, что создали для С-400 новую ракету. В то же время эксперты предполагают, что речь идет о модернизированной 48Н6.

В РФ заявляли, что новые (или обновленные) ракеты способны наносить удары по земле из зенитных комплексов, имея большую боевую часть (180 кг), дальность (свыше 230 км) и точность.

Теперь к "Шахидам". Большая их часть - 9 штук - этой ночью, как официально заявляется, было сбито в Одесской области. Еще один дрон сбили в Хмельницкой.

В Одессе один из сбитых дронов упал на территорию коммунального авторемонтного предприятия в Одессе, где вспыхнул пожар. Два сотрудника получили ранения и были госпитализированы. Также разрушен ангар, повреждены 11 автомобилей, из них три выгорели дотла.

В Одесском районе обломками другого сбитого дрона было повреждено здание припортовой инфраструктуры.

Военные перспективы

Американцы советуют Украине перейти к обороне и окопаться на фронте после неудачи наступления, пишет New York Times.

По словам американских чиновников, с которыми поговорило издание, Украине не нужно возвращать обратно все 20% захваченной территории. Центром новой стратегии могут стать укрепление обороны, "символические победы" в виде ударов по Крыму и РФ, и рост украинской военной промышленности.

Все это в комплексе, по мнению американских чиновников, может вынудить Москву сесть не позже начала 2025 года за стол переговоров (но на каких условиях не уточняется).

Причем американцы выступают за более "консервативную" стратегию, которая состоит в окапывании и накоплении сил.

Но у Киева другие планы. "Украинцы хотят перейти в атаку, либо на земле, либо с помощью дальних ударов, в надежде привлечь внимание всего мира", - говорится в статье.

Уточняется, что в США многие разделяют и украинский план, пытаясь совместить его со стратегией "держать и строить".

Для выработки окончательной стратегии уже несколько недель идут встречи чиновников США и Украины, на январь готовятся штабные игры на военной базе в немецком Висбадене, а в Киев для консультаций на длительное время прибудет американский генерал Антонио Агуто-младший.

У американцев при этом есть целый ряд озабоченностей.

Украинские "потери, как признают официальные лица, были огромными", и если ничего не изменить, "2024 год может быть сродни 1916 году, самому смертоносному году Первой мировой войны, когда тысячи молодых людей погибли, а линии боевых действий изменились очень мало".

Если война войдет в такой тупик, это уменьшит шанс обеспечить дополнительное американское финансирование. "Если в Украине закончатся боеприпасы, предоставленные НАТО, Россия одержит победу в считанные дни", - пишет газета.

Но "украинские генералы и высокопоставленные гражданские чиновники имеют нереалистичные ожидания относительно поставок США. Они просят миллионы артиллерийских снарядов, например, из западных запасов, которых не существует. Американские официальные лица заявляют, что Украине придется воевать с более ограниченным бюджетом", пишет издание.

Владимир Зеленский сегодня прокомментировал эту статью. Он заявил, что перейти в оборону Украину вынуждает не ситуация на поле боя, а зима. И в целом Зеленский наличие военного кризиса отрицает.

"Ситуация на фронте не кризисная. Зимой все операции замедляются, поэтому важно сдержать оккупантов. По заявлениям генералов США, некоторых лиц, я вам скажу так – в любом случае это не о кризисе, это о зиме, и зимой всегда замедляются операции: контрнаступательные или оборонительные. Поэтому я думаю, что этот сигнал связан именно с этим", – сказал Зеленский.

Напомним, раньше президент говорил о том, что зима - не повод останавливать наступление ВСУ, и оно будет продолжаться.

Тем временем, в Washington Post вышла статья европейского обозревателя газеты Ли Хокстедера. По его мнения, главный риск по Украине - это не тупик на фронте, а поражение Киева.

"Потенциальный финал российско-украинской войны внезапно прозвучал вслух: Киев рискует проиграть – и пострадать от невообразимой бойни и ее последствий", - пишет автор. По его словам, "судьба Украины висит на волоске". Причины две - ее неспособность отвоевать территорию у российских сил и проволочки с западной помощью, как от США, так и от Европы.

"Без вливаний денежных средств, оружия и боеприпасов вряд ли сохранится даже разочаровывающий статус-кво уходящего года", - считает Хокстедер.

По его мнению, украинские силы, у которых заканчивается техника, "могут быть вынуждены отступить, сократить свои оборонительные линии и покинуть территорию".

При этом, полный украинский военный крах в ближайшие месяцы маловероятен, но Путин расчитывать на войну «вдолгую».

"Главным преимуществом Путина является стратегическое терпение — способность переждать то, что, как он уверен, ограничено политической волей и ресурсами Запада для поддержания Украины. В конце концов, полагает он, Украина будет вынуждена капитулировать", - пишет автор.

Сроки этой капитуляции могут быть "ускорены", если Запад сейчас не одобрит военную помощь Украине.

"Этот мрачный сценарий нанесет ошеломляющий удар по престижу и авторитету Запада, показав, что его обещания поддерживать Украину "столько, сколько потребуется" были пусты", - пишет Хокстедер.

Визит Зеленского в США. Итоги

Вчера завершился визит Владимира Зеленского в США. Он встретился с конгрессменами и президентом Байденом. Главный вопрос, судя по контексту событий - выделение помощи, которую блокирует Конгресс.

Судя по итогам визита, вопрос этот пока что не решен и с высокой вероятностью переносится на январь.

По крайней мере, ничего, указывающего на его решение, в ходе выступлений Зеленского, Байдена и конгрессменов, не прозвучало.

Западные журналисты отметили, что украинского президента в этот раз принимали "без фанфар".

"БиБиСи" напоминает, что в сентябре администрация Байдена в буквальном смысле расстелила перед Зеленским красную ковровую дорожку. Кавалькада украинского президента подъехала тогда к парадному южному входу в Белый дом сквозь строй солдат в парадных мундирах и с флагами.

У входа Владимира Зеленского с женой встречали лично Джо и Джилл Байдены, и все четверо позировали для фотографов, после чего зашли в резиденцию по тому самому красному ковру.

На этот раз черный внедорожник подвез президента Зеленского к более скромному входу в Западное крыло, где его встретил представитель канцелярии американского президента, а сам Байден даже не появился.

Издание полагает, что такой скромный прием отражает сугубо деловой характер встречи и вместе с тем весьма пессимистичный настрой, который царит в Белом доме - из-за тщетных пока попыток заручиться одобрением дополнительной помощи Киеву в Конгрессе, где доминируют скептически настроенные республиканцы.

На пресс-конференции с Зеленским Байден не смог пообещать успех переговоров с республиканцами по этому вопросу. "Не обещаю, но надеюсь, что будет", – сказал президент США.

Также, как отмечает CNN, Байден поменял риторику по поводу помощи Украине. Ранее обычно президент США обещал, что американская поддержка Украины будет сохраняться "столько, сколько потребуется".

Но во время пресс-конференции "Байден, похоже, пересмотрел это обязательство", заявив, что США "продолжать снабжать Украину критически важным вооружением и оборудованием, пока это возможно".

"Это был сдвиг, который отразил серьезные препятствия для новой американской помощи Украине. После встречи Зеленского с законодателями на Капитолийском холме ясности в том, будет ли новая помощь предоставлена до конца года, не прибавилось", - пишет CNN.

Также американские журналисты рассказывают много подробностей со вчерашней встречи Зеленского и сенаторов.

Bloomberg пишет, что президент Украины "умолял" (pleaded) их одобрить новый пакет помощи, но четкого согласия не получил. В ходе убеждений Зеленский прибегал к самой разнообразной аргументации.

Так, например, он заявил американским сенаторам о том, что Украина будет вынуждена перейти к партизанской войне, если Запад не выделит новую помощь (то есть, вероятно, президент допустил захват новых территорий Украины Россией).

Еще один аргумент - проблемы с личным составом. Зеленский заявил американским сенаторам, что Украина "будет призывать в армию мужчин старше 45 лет", продолжает Bloomberg.

"Зеленский, который наслаждался овациями во время своего первого визита на Капитолийский холм год назад, встретил более прохладный прием на закрытых встречах с законодателями во вторник. В декабре прошлого года он заявил на ликующем совместном заседании Конгресса, что "Украина жива и здорова". На этот раз он сообщил законодателям, что его страна будет призывать в армию мужчин старше 45 лет и, возможно, ей придется прибегнуть к партизанской войне, поскольку помощь со стороны США и их европейских союзников становится все более скудной", - пишет издание.

При этом не до конца понятно, о чем идет речь. В Украине и так с начала войны мобилизации подлежат мужчины до 60 лет. Поэтому, вероятно, Зеленский имел в виду, что Украина вынуждена будет рекрутировать в армию солдат более старших возрастов, чтобы закрыть пробелы по личному составу.

В Украине уже довольно давно говорят, что среди мобилизованных высокая доля людей возраста 40-50 лет. Так, советник главы ОП Сергей Лещенко говорил, что средний возраст солдата в некоторых бригадах ВСУ - 54 года.

Также Зеленский говорил, что без дополнительной помощи война в Украине станет "гораздо более жестокой", а ВСУ "неизбежно уступят позиции", сообщает The Washington Post.

При этом он "отказался подробно рассказать о планах Украины на предстоящий год, что больше всего беспокоит республиканцев".

"Другие сенаторы заявили, что речь Зеленского, какой бы страстной она ни была, вряд ли повлияет на тупиковую ситуацию вокруг пограничной политики США (или побудит их одобрить дополнительную помощь Украине без нее) до того, как на следующей неделе законодатели уйдут на каникулы", - пишет газета.

Сенатор-республиканец Роджер Уикер по итогам визита президента Украины предположил, что помощь может быть одобрена в начале января. "Дом не горит", - сказал он о потребности Украины в боеприпасах и другом вооружении.

Но это оценки Сената. Что же до Палаты представителей, то по итогам встречи с ее спикером Майком Джонсоном ясности больше не стало: спикер сказал, что ответов на свои вопросы по укреплению границы он от Белого дома не получил. Поэтому вопрос помощи Украине решен быть не может.

Пока идут торги в Конгрессе, аналитики и законодатели говорят, что есть обходной путь: продолжать поставлять оружие из запасов США в надежде дождаться денег, чтобы заменить его.

По оценкам Пентагона, США все еще могут отправить Украине военную технику на сумму 4,6 миллиарда долларов в рамках так называемого президентского разрешения на сокращение численности войск.

Впрочем, еще не исключено, что законодатели смогут договориться и принять решения по Украине до конца года. Это будет зависеть от того, сможет ли Белый дом пойти на крупные уступки по миграционной политике, которые требуют республиканцы.

Что происходит с "Киевстаром"

К вечеру второго дня после хакерской атаки "Киевстар" в разных регионах Украины начал понемногу оживать. Хотя возобновил он работу далеко не у всех пользователей.

В Киеве некоторые читатели "Страны" сообщают, что могут набрать родных, у которых тоже оператор "Киевстар" - но всего на несколько секунд, дальше связь прерывается.

В Ровно сообщают, что могут только принимать звонки на "Киевстар", а сами набрать пока не могут, так как гудки пока не идут. Не исключено, что это связано с перегрузкой линий после того, как оператор начал возобновлять работу.

В то же время, пользователи "Киевстара" (те, у кого он заработал) свободно могут набрать по сотовой связи на номера других украинских операторов.

Вследствие кибератаки было повреждено порядка 30% виртуальной сети оператора. "Поражен самый глубокий софт, внутренние системы", - сказал "Стране" экс-руководитель компании "Киевстар" Петр Чернышев.

Но, по его словам, компания начала восстанавливать сеть с нуля, опасаясь, что в оставшихся 70% могут быть какие -то "закладки" от хакеров. Частично остатки старого софта буду использованы для внутреннего расследования действий хакеров.

По словам Чернышева, именно из-за того, что был поражен "глубокий софт", невозможно подключать клиентов "Киевстара" к национальному роумингу. "Он был рассчитан на более простые ситуации, когда, к примеру, из-за прилета повреждается вышка кого-то из операторов, и его клиентов подхватывают остальные. Но операторы подсоединяются к роумингу именно через софт, и если он "лежит", то переключить клиентов на другие сети уже не получится", - пояснил Чернышев.

По другим операторам, покупать карточки которых ринулись клиенты "Киевстара". По словам Чернышева, их сети могут выдержать увеличение абонентской базы не более чем на 10%, а потом начнут "тормозить". К примеру, если у Вадафона порядка 20 млн абонентов, то он может сразу подключить еще максимум 2 млн. Если больше - начнутся большие проблемы. Поэтому подхватить 24 млн абонентов "Киеввстара" никто не сможет без риска положить все сети. Поэтому иного выхода, кроме как дожидаться восстановления работы "Киевстара" нет. По данным Чернышева, "Киевстар" начнет подключать первых абонентов к восстановленной сети уже сегодня с 15.00. Но подключение будет идти постепенно, всех сразу не включат. Эи данные Чернышев привел, ссылаясь на свои источники в компании. Нам данную информацию в "Киевстаре" не подтвердили, но и не опровергли.

Чернышев считает, что атака на "Киевстар" оказалась успешной, так как "кибер-секьюрити, команда которых в компании очень сильна, просто расслабились. Ничем другим я объяснить это не могу", - сказал Чернышев.

Что касается утечки данных клиентов "Киевстара", о которой заявили россияне, но опровергли в самом "Киевстаре", Чернышев сказал, что "могло быть и так, и так". "Какие данные могут получить хакеры вследствие утечки. Это номера, кто куда звонил, но без записи самих разговоров. Плюс СМС-сообщения за три месяца. Что касается переписки и звонков в соцсетях (к примеру, Telegram, Viber, WahtsApp, то можно установить только сам факт общения, расшифровать кодирование запись крайне проблематично", - пояснил Чернышев.

Ответственность за атаку на "Киевстар" сегодня взяла на себя российская хакерская группировка "Солнцепёк". Она сообщила, что уничтожила 10 тысяч компьютеров, более 4 тысяч серверов, все системы облачного хранения данных и резервного копирования. Намекают, что в этом им помогли отдельные "неравнодушные" сотрудники "Киевстара".

Говорят, атаковали оператора, потому что компания обеспечивает связью ВСУ, государственные органы и силовые структуры Украины. Заявляют, что готовят атаки и на другие компании.

СБУ после этого заявила, что за группировкой стоит российская военная разведка. Спецслужба сообщила, что цифровой инфраструктуре оператора были нанесены критические повреждения.

Тем временем, мошенники пытаются наживаться на абонентах "Киевстара", предупреждает киберполиция.

Они создают в мессенджерах фейковые боты и распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора.