В четверг, 14 декабря, в Украине идет 659-й день войны с Россией.

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14 декабря

08.52 В Киеве тревога. Воздушные силы сообщают о ракетной опасности.

Также тревога в Киевской и Черниговской областях.

08.15 В Подунавье враг атаковал припортовую инфраструктуру, направив дроны вдоль украинско-румынской государственной границы. От падения обломков повреждены складские помещения двух зернохранилищ. Люди не пострадали.

Об этом сообщают Силы обороны юга Украины.

Также ракетный удар враг нанес предположительно из ЗРК С-300 по Миролюбовке на Херсонщине, где разрушены частный дом, гараж, хозяйственные постройки.

Под завалами дома погибла пожилая женщина. Повреждение нанесено учебному заведению и амбулатории.

Ракетный удар достиг и Снегиревки Николаевской области. Обошлось без существенных повреждений и пострадавших.

08.05 Фото последствий атаки "Шахедов" на общежитие в Одессе.

07.59 Россия заявила, что ее бюджет на 2024-2026 годы является "бюджетом победы". Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

По его словам, приоритетом недавно принятого бюджета является "выполнение целей военной операции".

07.40 В Одессе сообщили о прилёте по хозпостройкам. Пострадало 11 человек и несколько домов.

Мэр города Геннадий Труханов заявил о прилете по общежитию.

07.35 Ночью был сбит 41 "Шахид" - в основном в Одесской области.

Всего россияне запустили 42 беспилотника, сообщают Воздушные силы.