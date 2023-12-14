Анализируем итоги 659-го дня войны в Украине.

Ситуация на фронте

Украинские военные паблики сообщают, что за эти сутки россияне продвинулись у Степного под Авдеввкой, Лимана Первого под Купянском и в Марьинке к западу от Донецка.

Касаемо Марьинки - там продвижение зафиксировано в северной части города, где остаются позиции ВСУ. Такой вывод паблик Deep State делает по видео, которое опубликовали украинские военные. Там зафиксирован подрыв российской техники на краю улицы Леси Украинки.

По данным телеграм-канала, захвачено 92% территории города.

Российские паблики заявляют, что их войска активизировались к югу от Марьинки - в направлении укрепрайона ВСУ в селе Победа. Там расположены тактические высоты и позиция под условным названием "зверинец". Если россияне захватят этот район им откроется дорогу для выхода с севера к Угледару. Но пока бои здесь продолжаются.

Россияне вернули контроль над терриконом под Горловкой, о взятии которого заявлял на днях Владимир Зеленский. Об этом пишет украинский военный паблик Deep State.

Телеграм-канал верифицировал видео со снятым с террикона шахты имени Гагарина украинским флагом.

По мнению аналитиков Deep State, после украинского рейда на террикон, о котором заявлял президент, россияне теперь усилят там оборону, и прорваться на эту высоту станет труднее.

Также телеграм-каналы РФ заявляют о продвижении своих войск в районе Работино примерно на километр. В Украине продвижение неофициально подтверждали еще вчера, не уточняя расстояния. Таким образом российские войска пытаются вернуть прифронтовые территории, которые смогли занять украинские войска в ходе летнего наступления.

Украинские военные сообщают, что на приоритетных участках у армии РФ в 5-7 раз больше дронов, чем у ВСУ. Об этом заявил командир роты "Ахиллес" 92-й отдельной аэромобильной бригады Юрий Федоренко.

Из-за этого ВСУ вынуждены более осторожно использовать свои дроны, только когда уже есть цель. А россияне имеют "привилегию работать последовательно", и постоянно держать дроны в воздухе.

Украина тем временем готовится к обороне и строит укрепления - процесс, недавно заявленный властями. Сегодня стало известно, что в Черниговской области строят две защитные линии, где устанавливают, в частности, "зубы дракона".

Эти пирамидальные бетонные блоки первыми начали использовать россияне - еще с 2022 года. Тогда многие в Украине высмеивали эти сооружения, а паблики ВСУ показывали, как с ними легко справляются танки "Леопард" на полигоне. Но теперь, как видим, решили взять эту технологию на вооружение.

Отметим, что использование опыта противника - очень распространенное явление во время нынешней войны. Россияне, например, переняли практику использования FPV-дронов, а ВСУ сейчас начали строить оборонительные линии по образцу и подобию российских.

Возвращение "Кинжалов"

К обстрелам. Ночью, как заявляют Воздушные силы ВСУ, был сбит 41 "Шахид" - в основном в Одесской области. Всего россияне запустили 42 беспилотника.

В Одессе сообщили о прилёте по общежитию. Пострадало 11 человек и несколько близлежащих домов.

Днем началась длительная тревога - точнее, четыре тревоги почти подряд - из-за взлета МиГов 31К - носителей "Кинжалов". На этот раз тревоги оказались не учебными - впервые за долгое время РФ применила эти ракеты.

Воздушные силы подтвердили удар по городу Староконстантинов Хмельницкой области. Власти региона заявили, что пострадавшие и разрушения не зафиксированы.

Всего было два взрыва. Первый прогремел в Староконстаниновской ОТГ, где расположен военный аэродром, который часто является целью ракетных атак россиян. Второй - в районе Миролюбненской ОТГ.

Также взрывы были слышны в Киеве. Позже в областной военной администрации подтвердили ракетную атаку. Информации о пострадавших и повреждениях нет. Как и о том, чем стреляли. Ближе к вечеру взрывы прозвучали и в Днепре

При этом спикер Воздушных сил Юрий Игнат заявил, что о последствиях прилетов "Кинжалов" сообщать не будут. "Пусть враг сам делает выводы куда он попал или не попал. Не будем кормить его информацией", - сказал Игнат.

Российские паблики заявляют об ударах по аэродрому в Староконстантинове, а также по комплексу ПВО Patriot. Украина эту информацию не подтверждала.

Пресс-конференция Путина

Путин сегодня, впервые с момента начала вторжения в Украину, провел крупную "итоговую" пресс-конференцию.

2/3 времени он говорил на внутрироссийские темы, преимущественно социально-экономического характера (цены на яйца и коммуналку, пенсии, ремонты, производство самолётов для гражданской авиации, открытие новых объектов в регионах и прочее). Причем на экране, который висел в зале, мелькали явно "неудобные" для Кремля вопросы.

Накануне пресс-конференции социологи публиковали итоги опроса, по которым соцэконом россиян волнует сильнее, чем война.

Да и в целом внутренняя политика Кремля уже давно строится на том, чтобы показать россиянам, что в РФ, несмотря на войну, "продолжается нормальная мирная жизнь". Судя по пресс-конференции, Путин намерен этой линии придерживаться и далее. Особенно перед выборами президента. Собственно, значительная часть ответов Путина были в формате, по сути, предвыборных обещаний.

Но о войне и внешней политике российский президент говорил тоже - хотя и существенно меньше. Вот основные моменты:

1. Цели и задачи войны в Украине не изменились и она будет продолжаться до их выполнения.

"Мир будет тогда, когда мы достигнем своих целей, они не меняются - это денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины", - заявил Путин. Касаясь военной помощи Украине со стороны Запада, Путин сообщил, что "халява заканчивается", но "будут еще давать".

Также он заявил, что наступление Украины провалилось, сказал, что на плацдарме в Крынках на левом берегу Днепра "элитные украинские войска несут большие потери из-за проблем со снабжением через Днепр" и что этот плацдарм будет вскоре уничтожен, а удерживаю его до сих пор несмотря на потери, как утверждает Путин, в политических целях для того, чтобы получать западную помощь.

Кроме того, Путин вновь заявил, что "Одесса русский город", как бы намекая на возможность захвата и новых украинских территории.

То есть президент РФ демонстрировал, что по Украине готов говорить с позиций силы, добиваясь выполнения своих условий. О возможных переговорах с Киевом, в отличие от многих предыдущих выступлений, Путин ничего не сказал.

2. Новая мобилизация в РФ не планируется.

По словам Путина, на данный момент достаточно и добровольцев, которые идут по контракту. С начала года таким образом набрано 486 тысяч мужчин.

"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", - сказал Путин.

Всего российская группировка войск в Украине составляет 617 тысяч человек, заявил Путин. Из них 244 тысячи тех, кого мобилизовали прошлой осенью (напомним, всего, по официальным данным Кремля, было мобилизовано 300 тысяч).

Интересно, что сегодня украинский нардеп Марьяна Безуглая заявила, что численность украинской армии на передовой - всего 300 тысяч человек. То есть, из этих цифр, РФ обладает более чем двухкратным численным преимуществом на фронте.

3. Но вернемся к цифрам Путина. Из них можно сделать ряд выводов о потерях армии РФ.

В феврале 2022 года Россия атаковала Украину армией общей численностью, по разным данным, от 150 до 200 тысяч человек.

Берем некий средний показатель (175 тысяч) и добавляем к названным Путиным цифрам (при этом из слов Путина непонятно сколько всего мобилизованных побывало на войне в Украине, но берем минимальную цифру из им озвученных - 244 тысячи):

175+244+486=905 тысяч. К этой цифре следует добавить контрактников, которые заключили контракты с февраля до декабря 2022 года. Но эта цифра неизвестна (минимальные оценки - от 50 тысяч). И, кроме того, до мобилизации эти контракты были срочными (от 2 месяцев) и многие их не перезаключали. Плюс мобилизованные в "ЛДНР" (точная цифра неизвестна, минимальные оценки - 60-70 тысяч человек). Также нужно добавить ещё ЧВК "Вагнер" (по данным самих "вагнеровцев" за время войны через них пошло 78 тысячи человек).

То есть, если брать эти цифры по самым минимальным оценкам, и добавить их к названным Путиным, то получится под 1,1 млн человек, прошедших за все время через войну в Украине.

Отнимаем от этой цифры названную Путиным нынешнюю численность действующей в Украине армии (617 тысяч). И получаем цифру общих потерь России - убитых, не вернувшихся в строй после ранений, пропавших без вести, пленных - 483 тысячи человек.

Но это при условии, что цифры, названные Путиным, соответствуют действительности. Например, эксперты подвергают сомнению сообщения о почти полумиллионе контрактников, которые, по данным российских властей, пополнили армию РФ с начала этого года. Эксперты полагают, что в реальности их гораздо меньше: называются цифры от 150 до 300 тысяч человек.

Также не факт, что обозначенная Путиным численность действующей армии в 617 тысяч личного состава соответствует действительности. Реальную численность армии во время войн, как правило, не называют. А публично озвученные цифры могут как завышаться, так и занижаться.

Ранее эксперты называли численность российских войск в Украине в пределах от 420 до 500 тысяч человек. Но все равно это больше, чем 300 тысяч украинских военных на фронте.

В Украине же с пресс-конференцией Путина сегодня был связан скандал с заявлением Алексея Арестовича, который увидел в ней признак того, что у РФ есть преимущество перед Украиной.

"Путин дает пресс-конференцию на желто-синем фоне. Если бы Зеленский выступил на бело-сине-красном, его бы уже сожгли. Путин называет нас братьями и единым народом, а мы их - свиньями и орками. На экране у Путина - неудобные вопросы от россиян. Мы все больше погружаемся в "…не смотри наверх". Как вы думаете - у кого преимущество: - у нас, или у них?..", - написал Арестович.

Это заявление бывшего советника ОП вызвало большой резонанс в украинских соцсетях. Арестовича назвали "российской консервой" и призывали СБУ им "заняться".

Ключевой саммит ЕС

В Брюсселе сегодня начался саммит Евросовета, на котором будут обсуждать два ключевых для Украины вопроса - выделение 50 миллиардов евро и начало переговоров о вступлении в ЕС.

Оба пункта обещала блокировать Венгрия. И сегодня, уже перед саммитом, премьер Виктор Орбан никак не смягчил своей позиции.

"Мы установили семь условий, сопровождавших статус кандидата Украины. И по оценке Еврокомиссии, три из семи не выполнены. Нет причины что-либо обсуждать, есть смысл к этому вернуться, когда Украина выполнит все", – завил Орбан.

Напомним, что вчера вечером он обсуждал этот вопрос с главой Евросовета Мишелем, после чего Венгрии разблокировали 10 миллиардов европейской помощи (которую ранее заморозили из-за позиции Будапешта по ЛГБТ и другим вопросам). Но, видимо, позиции венгерских властей это не изменило.

При этом, судя по всему, на саммите Венгрию будут активно переубеждать. Украинские журналисты сообщают, что саммит вместо запланированных двух дней, может продолжиться и в субботу.

Показательно, что Владимир Зеленский лично не прибыл на этот саммит, хотя сейчас он находится в Европе и сегодня прибыл с необъявленным визитом в Германию. Газета Politico пишет, что визит на саммит был отменен вчера - поскольку исход мероприятия для Украины пока неясен.

Тем не менее, украинский президент выступил перед лидерами ЕС по видеосвязи и призвал их "не предать" веру в Европу.

"Этот день войдет в историю. Хорошо это или плохо для нас, история зафиксирует всё. Каждое слово, каждый шаг, каждое действие и бездействие. Кто за что воевал. Очень важно, чтобы Европа сегодня не впала в нерешительность. Никто не хочет, чтобы Европу считали ненадежной. Или неспособной принимать решения, которые сама же подготовила", - цитирует Зеленского The Guardian.

По его мнению, Украина выполнила свою домашнюю работу для вступления.

"Мы говорим об обещанном решении. И я не услышал никаких контраргументов, почему бы нам не реализовать план, согласованный всей Европой. В прошлом году Украина получила четкие рекомендации, как двигаться дальше. Мы приняли ключевые законы. Вы все – подчеркиваю: все – хорошо знаете, что мы выполнили все обязательства", - заявил президент Украины.

Он призвал Европу выполнить свои обещания.

"Я прошу вас сегодня об одном – не предайте народ и его веру в Европу. Если никто не верит в Европу, что поможет Европейскому Союзу выжить? Люди в Европе не увидят никакой пользы, если Москва получит пасс от Брюсселя в виде негатива в отношении Украины. Путин наверняка использует это против вас лично и против всей Европы. Не давайте ему эту первую – и единственную – победу в году. Европа должна победить, соглашения должны соблюдаться, а слова должны иметь значение", - заявил Зеленский.

То есть тон президента был достаточно тревожным.

Однако по итогу в первый же день саммита европейские лидеры приняли решение о начале переговоров с Украиной и Молдовой по вступлению в Евросоюз. Об этом заявил глава Евросовета Шарль Мишель.

Также, по его словам, саммит ЕС решил предоставить Грузии статус кандидата в ЕС.

На общем фоне нарастающих проблем для Украины решение о начале переговоров, безусловно, ободряющая новость. Однако на данный момент она имеет только символическое значение. Понятно, что пока идет война, Украину в ЕС не примут.

А когда война закончится, то начнутся реальные переговоры о вступлении, во время которых каждая страна будет выставлять свои условия. И процесс этот может затянуться на долгие годы.

Конгресс ушел на каникулы

Тем временем на Западе оценки европейского саммита с утра звучат предельно пессимистические. "Европейские союзники Украины подводят ее", - гласит заголовок статьи в CNN.

Как пишет издание, сложности с выделением новой помощи и началом переговоров о вступлении в ЕС, стали для украинских чиновников и их западных сторонников "последним свидетельством, что то, чего они боялись больше всего, уже происходит: усталость от Украины".

Высокопоставленный представитель НАТО, работающий с Украиной, сказал CNN, что это "часть долгосрочной тенденции к худшему результату: Запад теряет внимание к Украине".

"Трудно отделаться от ощущения, что западные союзники Украины – даже в Европе – теряют интерес к тому, что когда-то было их главным приоритетом. И если даже европейцы теряют интерес к сухопутной войне на своем континенте, что должен думать остальной мир?", - пишет издание.

Однако не только у европейцев идет подобный процесс - его "застрельщиком" являются США.

Вчера спикер Палаты представителей республиканец Майк Джонсон отказался продлить на неделю работу Конгресса для принятия закона о финансировании Украины.

В Белом доме назвали такое решение "отказом от шагов, жизненно важных для национальной безопасности США".

Впрочем, у Конгресса еще есть время до пятницы включительно принять некие решения. Также как и у саммита ЕС. И окончательно ситуация станет понятна в пятницу-субботу, после чего уже и можно делать выводы о том, какие итоги для Украины этих ключевых дней и какими будут последствия принятых решений или их отсутствия.