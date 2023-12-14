Путин сегодня и впервые с момента вторжения в Украину проводит крупную "итоговую" пресс-конференцию. Она включает в себя и "прямую линию" - то есть, помимо ответов на вопросы журналистов, будет и телемост с россиянами.

В минувшем году, когда состоялось полномасштабное вторжение в Украину, Кремль отменил этот ставший ежегодным формат. Что, вероятно, было связано со тяжелой для россиян ситуацией на фронте - накануне осенью они были отброшены из Харьковской области, а затем ушли из Херсона.

Но этой осенью РФ отразила наступление ВСУ в Запорожской области и сама перешла в контратаку по ряду направлений.

Кроме того, пресс-конференция, вероятно, станет элементом подготовки Путина к выборам президента России, которые пройдут через три месяца - 17 марта 2024 года.

Публикуем и анализируем главные заявления хозяина Кремля об Украине и международной обстановке.

12:30 Российская группировка войск в Украине составляет 617 тысяч человек, заявил Путин.

Напомним, сегодня нардеп Безуглая заявила, что численность украинской армии на фронте - всего 300 тысяч человек.

12:07 В прямом эфире пресс-конференции Путина, пока ведущие задают весьма общие вопросы, на экран выводят множество "неудобных" вопросов.

Например:

- почему ваша реальность расходится с нашей действительностью?

- доколе терпеть коррупцию Газпрома?

- как можно переехать в Россию, про которую рассказывают по Первому каналу?

- чиновники имеют счета, недвижимость за границей! Как они могут занимать высокие посты?

- сделайте нормальные цены!

- за что наша страна борется в Украине?

- когда закончится война?

- почему переехав в Крым через мост, мобильная связь включает роуминг, если Крым - Россия?

- когда мобилизованных отпустят? Почему 300 тыс. человек должны служить за всю страну?

11:53 Путин прокомментировал ситуацию с украинским плацдармом на левобережье Херсонской области в Крынках.

По его словам, это была попытка "прорваться на левый берег Днепра и обеспечить движение в направлении Крыма".

"ВСУ сосредоточили удары артиллерией на очень узком участке берега. Для того, чтобы сохранить жизни ребят, было принято решение отойти на несколько метров, туда зашли украинские войска", - заявил Путин.

По его словам, плацдарм ВСУ составляет 1200 метров в длину и 300 метров в ширину. Путин утверждает, что элитные украинские войска несут там большие потери из-за проблем со снабжением через Днепр.

"Я сказал НГШ: не спешите их оттуда выдавливать. Пусть подают туда личный состав. Нам это выгодно. Но Генштаб говорит, что будут постепенно плацдарм ликвидировать. Я думаю, что скоро там все закончится", - добавил Путин.

По его мнению, этот плацдарм удерживается в политических целях для того, чтобы получать западную помощь.

11:29 Путин сказал, что новая мобилизация в РФ не планируется.

По его словам, на данный момент достаточно и добровольцев, которые идут по контракту. С начала года таким образом набрано 486 тысяч мужчин.

"Зачем нам мобилизация? На сегодняшний день никакой необходимости в этом нет", - сказал Путин.

11:26 Цели и задачи войны в Украине не изменились - «это денацификация, демилитаризация, нейтральный статус Украины», заявил Путин.

Касаясь военной помощи Украине со стороны Запада, Путин сообщил, что "халява заканчивается", но "будут еще давать".

11:12 Путин начал свою пресс-конференцию.

Сразу начал с вопроса выборов и выдвижения своей кандидатуры в президенты. Заявил, что главной его задачей является достижение "суверенитета", в том числе экономического.

Заявил, что "для такой страны, как Россия просто ее существование без суверенитета невозможно".

Его спросили, "чем можно гордиться". Путин ответил, что ростом экономики, который составил 3,5%.

В целом пока он говорит исключительно о соц-экономе: рост реальных зарплат, рост минимальной зарплаты, средней продолжительности жизни, низкий уровень безработицы.

11:00 Российские СМИ сообщают, что на прямую линию с Путиным поступило 2,3 млн вопросов.

Ведущими будут Екатерина Березовская ("Первый канал") и Павел Зарубин ("Россия 1").

Гостиный дом, где пройдет пресс-конференция, в этом году будет вмещать 600 журналистов. Сообщается, что среди них есть и представители иностранных СМИ, в том числе, по словам Дмитрия Пескова, из "недружественных стран".