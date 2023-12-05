Пограничники ежедневно задерживают на границе по 20-25 уклонистов. Статистика показывает, что тенденция идёт к уменьшению.

Об этом сообщил спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Эта статистика включает попытки покинуть Украину как нелегальными тропами через "зеленку", так и проехать по поддельным документам через КПП или подкупить пограничника на месте.

"Этот год показывает тенденцию к уменьшению, потому что в 2022 году таких случаев было, можно сказать, больше, особенно в первые месяцы, когда было введено военное положение. Тогда за сутки могли задерживать по несколько групп, 80-90 нарушителей", — сказал Демченко.

"Страна" часто рассказывает о поимке уклонистов и разоблачении схем их выезда.

Так, сегодня во Львовской области задержали руководителя районного военкомата, который помогал уклонистам выехать.

А недавно на Закарпатье галичанин притворился ребенком в розовой шапочке и поплыл через Тису на надувном матрасе. Как сообщили пограничники, этот мужчина уже в четвертый раз пытался незаконно попасть за границу.

Между тем война в Украине идет уже 650-й день. Мы следим за последними новостями и ключевыми событиями 5 декабря 2023 года в обновляемом онлайне.