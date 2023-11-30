Пограничники рассказывают о новом способе переправки уклонистов за границу. Теперь проводники не хотят лично сопровождать людей, а предпочитают вести "клиентов" онлайн, отслеживая их геопозицию из-за границы

Об этом сообщает ГПСУ в телеграм.

"Пограничники задержали двух мужчин, пытавшихся незаконным способом пересечь государственную границу. По прибытии в Молдову каждый из них должен был оплатить организатору $3000. Но о своей безопасности тот позаботился заранее, ведь вел "клиентов" онлайн, отслеживая их геопозицию из-за границы" - говорится в заявлении.

Ранее сообщали, что пограничники задержали очередную группу уклонистов, которые пытались пересечь границу со Словакией.

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