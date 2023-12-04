На Закарпатье пограничники задержали 29-летнего жителя Коломыи, который пытался переплыть пограничную реку Тиса на надувном матрасе, притворившись ребенком.

Об этом пишет пресс-центр Госпогранслужбы Украины в своем телеграм-канале.

Как сообщают пограничники, галичанин уже в четвертый раз пытался незаконно попасть за границу. Дважды он "проверял границы" в Одесской области, ныне "штурмовал" Закарпатье.

"Чтобы отвлечь внимание стражей порядка, мужчина надел детскую розовую шапку, чтобы казаться ребенком", - говорится в сообщении ГПСУ.

Теперь мужчине грозит штраф от 3 400 до 13 600 гривен или 15 суток ареста.

Ранее сообщалось, что на Закарпатье уклонист пытался уплыть по Тисе в Румынию на детском надувном круге.

А весной в Одесской области пограничники задержали мужчину, который хотел уплыть в Румынию на надувной резиновой подушке. При пересечении Дуная он собирался ориентироваться по собственноручно нарисованной карте.

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