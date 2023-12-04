Председатель правления "Фундации DEJURE", один из партнеров Виталия Шабунина в Центре по борьбе с коррупцией, известный активист и борец с уклонистами от мобилизации Михаил Жернаков не служил в армии, потому что был признан ограниченно пригодным из-за плоскостопия. Однако несколько юристов собираются этот вывод оспорить.

Об этом пишет "Закон и бизнес" со ссылкой на данные военно-учетной карточки Жернакова.

Сообщается, что в ряды ВСУ Жернаков не попал ни в мирное время, ни после начала войны, так как в 2002 году после медицинского осмотра был признан комиссией ограниченно пригодным к военной службе в связи с такими болезнями, как "плоскостопие и другие деформации стопы и пальцев (с умеренным нарушением функций)".

По информации издания "Закон и бизнес", группа адвокатов планирует обжаловать заключение ВВК относительно ограниченной пригодности Жернакова к военной службе и добиться отмены ее выводов о плоскостопии, мешающих его отправке на фронт.

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