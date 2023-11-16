Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) отменила обвинительный приговор в отношении народного депутата от партии "Евросолидарность" Артура Герасимова по поводу недостоверного декларирования имущества.

Об этом сообщает пресс-служба "Евросолидарности" на своей странице в Фейсбуке.

Отмечается, что апелляционная жалоба прокурора была отклонена судом. Уголовное производство закрыто.

Напомним, 8 февраля детективы НАБУ вручили обвинительный акт Герасимову по делу о недекларировании недвижимости в Испании. В САП сообщили, что общая сумма незадекларированных нардепом сведений составляет почти 8 миллионов гривен. Публиковалось видео, на котором Артуру Герасимову вручали обвинительный акт по делу о сокрытии недвижимости в Испании. На записи видно, что он отказывался брать материалы производства, отбрасывал от себя документы, а затем закрыл дверь машины и уехал.

17 августа ВАКС признал Герасимова виновным. Нардепа обвинили в том, что он не внес в исправленную декларацию за 2020 год сведения о принадлежащих ему и его жене двухэтажном жилом помещении и паркоместе, расположенных в Испании, общей стоимостью 252 тысячи евро, а также о наличии денежных активов в размере 1 657 долларов, размещённых на счетах в одном из украинских банков. Теперь это решение отменено.