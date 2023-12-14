Украинские силовики провели обыски в испанской недвижимости бывшего одесского военкома Евгения Борисова.

Об этом сообщает ГБР.

"Работники ГБР совместно с местной полицией провели обыски в испанской недвижимости бывшего начальника Одесского областного ТЦК и СП Одессы", – говорится в сообщении.

Обыски проводились на вилле за 4 млн евро в городе Марбелья, провинция Малага, и офисе за 500 тыс. евро. Изъяты документы о праве собственности. Испания по запросу ГБР арестовала это имущество.

"Установлено, что он приобрел два объекта недвижимости в городе Марбелья провинции Малага Королевства Испания. В частности, в декабре 2022 года он организовал покупку на имя своей матери дома стоимостью более 4 млн. евро, общей площадью 857 кв. м на земельном участке 1530 кв. м. Также, в феврале 2023 г. он приобрел вместе со своей женой офисное помещение стоимостью более 500 тыс. евро общей площадью 223,9 кв. м." - сообщает ГБР.

Сам Борисов с лета находится под стражей по подозрению в коррупции.

Летом сообщалось, что суд взял бывшего военкома Борисова под стражу на два месяца с залогом в 150 миллионов. Борисов заявил, что будет подавать апелляцию на решение суда о взятии под стражу, так как у него нет 150 миллионов для внесения залога.

При этом ГБР просили суд арестовать одесского военкома без права залога. Борисову светит 10 лет тюрьмы