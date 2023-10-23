У руководителей военкоматов за полгода проверок нашли необоснованных активов на сумму более чем 255 миллионов гривен.

Об этом сообщает Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК).

Информация передана правоохранителям.

В частности, под подозрение НАПК попал руководящий состав работников ТЦК в Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Полтавской и Львовской областях.

В июле 2023 года работники ГБР сообщили о подозрении бывшему начальнику Одесского областного ТЦК Евгению Борисову за незаконное обогащение более чем на 188 млн грн и умышленное уклонение от несения службы. В основу подозрения легли материалы НАПК. Бывший одесский военком стал известен после журналистского расследования о том, что его мать в прошлом году стала владелицей виллы в Испании стоимостью 3,7 млн евро.

В поле зрения НАПК попал его подчиненный Денис Галушко. Мониторинг образа жизни военкома выявил признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующие о его незаконном обогащении более чем на 14 млн грн. Его близкие лица – жена, мать, теща и сын – стали владельцами дорогостоящего автопарка и недвижимости, не имея на это доходов из законных источников.

В октябре НАПК выявило признаки коррупционного уголовного правонарушения, свидетельствующих о незаконном обогащении начальника Малиновского районного ТЦК Одессы Вячеслава Кушнерова. В собственности его супруги, матери, тещи и сына была обнаружена недвижимость и автопарк.

НАПК выявило признаки незаконного обогащения почти на 8,5 млн грн и у руководителя Днепропетровского областного ТЦК Анатолия Пикала. Здесь также не обошлось без близких лиц – отца и жены, которые за последние годы приобрели движимое и недвижимое имущество за средства, законность происхождения которых доказать не смогли.

Заместитель начальника Полтавского областного ТЦК также приобрел необоснованные активы, которые выявило НАПК. Разница между стоимостью приобретенного имущества и законными доходами семьи составляет более 1,8 млн. грн.

Еще одним должностным лицом, по которому НАПК провело мониторинг образа жизни, стал начальник Самборского районного ТЦК Львовской области. Установлено, что декларант и его супруга на протяжении 2020-2022 годов приобрели ряд объектов недвижимого имущества. Разница между стоимостью активов и официальными доходами семьи составляет более 4,4 млн. грн.

Всего во время проведения мониторинга образа жизни руководителей ТЦК были обнаружены необоснованные активы и признаки незаконного обогащения на 255 млн. 629 тыс. грн.

Ранее мы писали о том, что ГБР опубликовала видео, где военкомы в ресторане озвучивают расценки на "услуги" для уклонистов

А также, что НАПК подозревает в незаконном обогащении на 47 миллионов гривен начальника Малиновского ТЦК Одессы.