Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) проводит расследование в отношении главы Харьковского областного совета Татьяны Егоровой-Луценко.

Об этом сообщил изданию "Думка" глава Агентства Александр Новиков.

"Мы проводим мониторинг образа жизни в отношении главы Харьковского областного совета по сообщениям, которые были размещены в СМИ. И эта же информация поступила к нам в письменном виде от заявителей", – сказал Новиков.

Сама Егорова-Луценко в своем Фейсбуке еще в августе заявила, что ее пытаются скомпрометировать из-за ее принципов.

"После грязи, которую начали лить на меня и мою семью! Пытаясь скомпрометировать меня и мою четкую проукраинскую и антикоррупционную позицию..." - написала она.

Как писала "Страна", в августе экс-нардеп Игорь Мосийчук сообщил, что глава облсовета с супругом за время войны купили рестораны в Каннах и Ницце. Еще прошлой осенью муж Егоровой Виталий Луценко оформил покупку и назначение его президентом компании, которая владеет ресторанном в Каннах.

Мы также рассказывали, что в начале сентября НАПК заподозрило в коррупции двух очередных военкомов.