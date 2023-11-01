Служба безопасности Украины и Национальная полиция проводят по всей Украине массовые обыски у движения "Аллатра".

Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источники.

"Аллатра" позиционируют себя как общественный союз, действующий вне политики и вне религии. В РФ ее деятельность запрещена за "дискредитацию армии России".

"По данным правоохранителей, эта псевдорелигиозная организация работала в интересах РФ и систематически продвигала кремлевские нарративы в нашем обществе", - говорят собеседники издания.

УПЦ в 2015 году называла движение "деструктивным культом". В Украине его часто называют "сектой".

Формально данная организация зарегистрирована в 2014 году, но фактическая ее деятельность началась в 2010 году.

"Аллатра" известна пропагандой псевдонауки и различных теорий заговора с участием инопланетян и тайных влиятельных элит.

Ранее мы писали, что народный депутат Александр Дубинский опроверг информацию СМИ о том, что у него с самого утра проходят обыски.

Также мы сообщали, что на Закарпатье прошли массовые обыски у местной элиты. НАБУ и СБУ пришли к мэру Мукачево Андрею Балоге.