В России разоблачили сеть колл-центров, которая "работала на СБУ" и рассылала анонимные сообщения о якобы готовящихся терактах в РФ, а также организовывала поджоги военкоматов и предвыборных участков.

Об этом заявляет Федеральная служба безопасности.

Как утверждает ФСБ, задержан один из организаторов сети - гражданин Украины и Израиля Яков Кесельман, который много денег жертвовал на ВСУ.

СМИ пишут, что Кесельман был отмечен специальным жетоном с автографом уже бывшего главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. А в соцсетях мужчина называл себя "киевским волком" по аналогии с героем фильма "Волк с Уолл-стрит" и размещал свои фотографии с оружием и на фоне дорогих спорткаров.

ФСБ заявляет, что колл-центры работали в интересах бывшего министра обороны Грузии, основателя Milton Group Давида Кезерашвили - известного оппозиционера и противника лидера "Грузинской мечты" Бидзины Иванишвили. По данным ФСБ, колл-центры Кезерашвили в свою очередь "входили в состав международного организованного преступного сообщества, занимавшегося под видом совершения инвестиционных сделок массовым мошенничеством в отношении граждан стран ЕС, Великобритании, Канады, Бразилии, Индии, Японии и др."

Потерпевшими от деятельности мошенников, по оценке ведомства, стали около 100 тысяч человек, проживающих на территориях более 50 государств. А доходы от противоправной деятельности достигали миллиона долларов в день.

Отметим, что ранее западные журналисты уже писали о Кесельмане как о руководителе целой сети мошеннических колл-центров, которые управляются из Киева. В 2020 году расследование об этом выпустила антикоррупционная группа журналистов OCCRP. Она писала, что возглавляемая Кесельманом Milton Group из Украины связана с мошенническими колл-центрами в нескольких странах мира от Грузии до Албании.

Ранее мы не раз писали о разоблачении мошеннических колл-центров в Украине. Так, летом такое заведение накрыли в Харькове.