СБУ совместно с полицией за сутки накрыла более 100 мошеннических колл-центров, которые воровали деньги и персональные данные украинцев.

Об этом спецслужба сообщает на своей странице в Фейсбуке.

По данным следствия, злоумышленники предлагали своим жертвам заработать на бирже, инвестировать средства в криптовалюту или получить сомнительную прибыль от ставок в игорном бизнесе. Также фигуранты сочиняли поводы для выманивания денег, например, использовали старую "легенду" о том, что близкий абонента якобы совершил ДТП и нужны деньги, чтобы его выкупить, или говорили, что помогают переехать из районов ведения боевых действий.

Кроме того, аферисты действовали под видом онлайн-казино, известных брокерских компаний и букмекерских контор.

В процессе выманивания средств злоумышленники собирали личные данные о своих клиентах, в том числе паспортные сведения, номера телефонов и т.п.

"В дальнейшем эта информация могла попадать в российские спецслужбы, которые используют их для дистанционной вербовки новых агентов", - отметили в СБУ.

Во время обысков в колл-центрах и местах проживания их организаторов выявлено более 4 тыс. единиц компьютерной техники, мобильных телефонов и стартовых пакетов, а также другие доказательства преступных действий.

В рамках уголовного производства, начатого по ст. 190 Уголовного кодекса Украины (мошенничество), решается вопрос о сообщении фигурантам о подозрении и избрании мер. Продолжается расследование. Злоумышленникам грозит до 12 лет тюрьмы.

Ранее мы писали, что в Харькове разоблачили мошеннический колл-центр, в котором выманивали деньги у заграничных клиентов банков.

Также мы подробно рассказывали о бизнесе мошеннических колл-центров.