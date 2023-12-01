Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной Рады по вопросам расследования деятельности мошеннических колл-центров обнародовала отчет по итогам полугодия своей работы.

Документ появился на сайте парламента.

Как говорится в отчете, в Украине сейчас действуют несколько сформированных организованных преступных группировок, которые используют

информационные электронные сети с целью мошенничества. Как правило, их структура идентична.

Первое звено – руководство. Оно занимается координацией работы под прикрытием со стороны правоохранителей: Нацполиции, Службы безопасности Украины и др. Прикрытие организуется путем выстраивания коррупционных связей с руководителями подразделений этих органов.

Второе звено – администрация. Администраторы занимаются отбором кадров, арендой помещений, обеспечением оборудованием, обеспечением легализации полученных преступным путем доходов. Также это звено в случае появления угрозы деятельности колл-центра занимается эвакуацией операторов и оборудования кол-центров.

Третье звено – непосредственные исполнители.

По результатам работы ВСК предложила внести изменения в Уголовный кодекс, дополнив его статьями, предусматривающими установление ответственности за электронно-коммуникационное мошенничество.

В частности, за создание, руководство электронно-коммуникационной мошеннической организацией, а также участие в ней предлагается наказывать сроком от 7 до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Предоставление услуг, участие в электронно-коммуникационном мошеннической организации - лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с конфискацией имущества. Те же действия в условиях военного или чрезвычайного положения или если они совершены организованной группой наказываются лишением свободы на срок от восьми до тринадцати лет с конфискацией имущества.

За создание сообщества электронно-коммуникационных мошеннических организаций, руководство таким сообществом предлагается наказывать лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества.

Также законодатели предлагают предусмотреть ответственность за привлечение к участию в электронно-коммуникационной мошеннической

организации. Так, за предложение работы в колл-центре, предоставление таких услуг предлагают наказывать сроком от трех до пяти лет с конфискацией имущества. За те же действия, совершенные повторно или в условиях военного или чрезвычайного положения или если они были совершены организованной группой предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.

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