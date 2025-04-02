В Германии трагически погиб украинский футболист Александр Шворак.

Об этом сообщает на своей странице в Инстаграме ковельский ДЮФК "Тайм".

Погибший был 17-летним воспитанником футбольного клуба.

Как сообщают местные издания, Шворак проживал в Польше. Оттуда он уехал в Германию якобы к своему знакомому. Трагедия произошла в Берлине. По неофициальным данным, парень был убит.

Ранее мы рассказывали, что в прошлом году в Германии убили двух молодых украинских баскетболистов. Нападение на украинских подростков, игравших за баскетбольный клуб Art Giants Düsseldorf, было совершено на главном вокзале Оберхаузена. У 18-летнего Артема Козаченко и 17-летнего Владимира Ермакова возник конфликт с компанией подростков, которые, по словам свидетелей, провоцировали украинцев в автобусе. Выйдя из него, обвиняемые окружили украинцев и атаковали - сначала кулаками и дубинкой, затем двумя ножами.



Ермаков скончался от полученных ранений в тот же вечер, Козаченко - спустя 10 дней в реанимации. Оба украинца бежали в Германию от войны в 2023 году.

В декабре четверым нападавшим подросткам дали тюремные сроки 8,5 и 10 лет.