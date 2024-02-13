Появились новые подробности убийства 17-летнего украинского баскетболиста в Германии 15-летним немецким школьником турецкого происхождения.

Об этом сообщает BILD.

В полиции рассказали, "его явно не волновало, что он может кого-то убить. Во время ареста он не проявил никаких признаков раскаяния".

По заявлению полиции он совершил множество преступлений и находился на учете в полиции земли Северный Рейн-Вестфалия. Во время нападение на украинцев он также напал на других, которые пытались помочь украинцам. Жертвами стали 13-летняя девочка из Ливана и 14-летний школьник из Сирии.

"У них были травмы рук и кистей, а не глубокие ножевые ранения в живот и грудь, как у молодых людей из Украины. Они также получили серьезные ранения, но, к счастью, не опасные для жизни. Один уже смог покинуть больницу", - сообщили в полиции.

Полиция также арестовала второго 14-летнего нападавшего греческого происхождения, который принимал участие, но не наносил ножевых ранений.

"Это непостижимый поступок, совершенно бессмысленный. Нападавший намеренно искал конфликта с гораздо более старшим, высоким и атлетически сложенным украинцем, а затем немедленно и безжалостно применил нож", - добавил офицер полиции.

Напомним, в Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова. Федерация баскетбола Киева добавляет, что Ермаков был зарезан группой неизвестных, которая атаковала его и еще одного украинского баскетболиста - Артема Козаченко. Он сейчас в реанимации.

Позже МИД Украины заявил, что в Германии задержали напавшего на украинских баскетболистов.