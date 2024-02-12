В Дюссельдорфе убили 17-летнего украинского баскетболиста Владимира Ермакова.

Об этом сообщает Федерация баскетбола Украины.

Федерация баскетбола Киева добавляет, что Ермаков был зарезан группой неизвестных, которая атаковала его и еще одного украинского баскетболиста - Артема Козаченко. Он сейчас в реанимации.

"Накануне очередного матча на юных баскетболистов напали с ножами на улице просто за то, что они - украинцы", - заявили в киевской федерации.

Оба парня играли за немецкую команду Art Giants. Ранее погибший Ермаков играл за молодежную сборную Украины.

Владимир Ермаков

В комментариях под сообщением о гибели украинского баскетболиста в Дюссельдорфе пишут, что его зарезала группа арабов - якобы за украинскую символику на одежде.

Никаких официальных подтверждений этому на данный момент нет.

Судя по всему, информация об этом вчера пошла от украинского паблика "Евромайдан".

Он опубликовал скриншот переписки, где якобы очевидец заявлял о группе арабов, напавших на баскетболистов.

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