В Подмосковье бывший заключённый-дезертир, сбежавший с войны в Украине, зарезал 90-летнего отца пресс-секретаря патриарха Кирилла, председателя синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимира Легойды.

Об этом сообщают российские СМИ.

По данным прессы, подозреваемый, 25-летний Адам Щербаков, был завербован в отряд "Шторм Z" из брянской колонии, где отбывал 9-летний срок за разбой. Не дослужив по контракту, он покинул воинскую часть и был объявлен в розыск.

Щербаков несколько раз общался с 90-летним Романом Легойдой на тему боевых действий на территории Украины, в которых он принимал участие, и заслужил его доверие. Однажды оказавшись без денег, он в подмосковном ресторане встретил Легойду-старшего, и пенсионер согласился подвезти его на своей машине до соседнего магазина. При этом у Легойды были с собой деньги на подарки близким, что могло спровоцировать нападение.

По дороге Щербаков потребовал у старика 100 тысяч рублей. Пенсионер отказал ему, после чего Адам вытащил нож, зарезал Легойду и похитил деньги. Тело Романа Легойды с множеством колото-резанных ран нашли днем 29 декабря на обочине автомобильной дороги в Ленинском городском округе.

На допросе убийца указал, что не собирался нападать на Легойду, а зарезал жертву после того, как пенсионер захотел отнять нож.

Часть похищенных 100 тысяч рублей обнаружили во время обыска съемной квартиры Щербакова.

Следственный комитет РФ предъявил Щербакову обвинения по статьям о разбое и использовании заведомо подложного документа.

Суд Подмосковья уже арестовал убийцу отца Владимира Легойды до 29 февраля.

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