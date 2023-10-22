В американском Детройте зарезали главу попечительского совета синагоги имени Исаака Агри. Тело 40-летней Саманты Уолл с многочисленными ножевыми ранениями нашли недалеко от ее дома.

Об этом сообщает CNN.

По данным телеканала, на Уолл напали в ее доме, после чего она, по всей видимости, смогла выйти на улицу. На это указывает, в том числе, кровавый след, ведущий к дому.

Подозреваемые пока не установлены. CNN уточняет, что к расследованию были привлечены полиция штата и ФБР.

Как пишет газета The Guardian, Уолл возглавила попечительский совет синагоги в 2022 году. Также она была сооснователем мусульмано-еврейского форума Детройта.

"Пока неизвестно, связано ли это убийство с ростом антиизраильских настроений во многих странах Запада после бомбардировок Газы", - комментирует инцидент Telegram-канал "Политика Страны".

Напомним, на днях в США пенсионер зарезал шестилетнего ребенка и тяжело ранил его мать-палестинку из-за ненависти к мусульманам. Сообщалось, что пожилой мужчина нанес ребенку 26 ножевых ранений.

А во Франции мужчина зарезал учителя в школе с криками "Аллах Акбар".