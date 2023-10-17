В США пенсионер зарезал шестилетнего ребенка и тяжело ранил его мать-палестинку из-за ненависти к мусульманам
В американском Иллинойсе 71-летний пенсионер набросился с ножом на своих квартирантов - женщину-палестинку и её шестилетнего ребёнка. Мальчик погиб, 32-летняя женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии с 12-ю ранениями.
Полиция квалифицировала нападение как "преступление на почве ненависти" и назвала его причинами религиозную принадлежность жертв и эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС, о чем заявил офис шерифа округа Уилл штата Иллинойс, пишет агентство Associated Press.
Отмечается, что пожилой американец нанес ребенку 26 ножевых ранений. Зазубренный нож военного образца с семидюймовым лезвием был извлечен из живота мальчика во время вскрытия.
Президент Джо Байден уже отреагировал на инцидент и назвал убийство шестилетнего ребёнка "ужасающим актом ненависти".
Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.
"Этому ужасному акту ненависти нет места в Америке, и он идёт вразрез с нашими фундаментальными ценностями", - добавил Байден.
По словам президента США, американцы должны объединиться и отвергнуть исламофобию и все формы фанатизма и ненависти.
Ранее мы рассказывали, как мужчина с ножом напал на трёх украинок в Польше. Мать погибла, дочь в тяжелом состоянии.
А летом в городе Анси на юго-востоке Франции беженец из Сирии напал с ножом на детей в парке. В результате нападения ранены семь человек.