В американском Иллинойсе 71-летний пенсионер набросился с ножом на своих квартирантов - женщину-палестинку и её шестилетнего ребёнка. Мальчик погиб, 32-летняя женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии с 12-ю ранениями.

Полиция квалифицировала нападение как "преступление на почве ненависти" и назвала его причинами религиозную принадлежность жертв и эскалацию конфликта между Израилем и ХАМАС, о чем заявил офис шерифа округа Уилл штата Иллинойс, пишет агентство Associated Press.

Отмечается, что пожилой американец нанес ребенку 26 ножевых ранений. Зазубренный нож военного образца с семидюймовым лезвием был извлечен из живота мальчика во время вскрытия.

Президент Джо Байден уже отреагировал на инцидент и назвал убийство шестилетнего ребёнка "ужасающим актом ненависти".

Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

"Этому ужасному акту ненависти нет места в Америке, и он идёт вразрез с нашими фундаментальными ценностями", - добавил Байден.

По словам президента США, американцы должны объединиться и отвергнуть исламофобию и все формы фанатизма и ненависти.

Ранее мы рассказывали, как мужчина с ножом напал на трёх украинок в Польше. Мать погибла, дочь в тяжелом состоянии.

А летом в городе Анси на юго-востоке Франции беженец из Сирии напал с ножом на детей в парке. В результате нападения ранены семь человек.