В Брюсселе только к утру полиция арестовала террориста, который расстрелял двух людей вчера вечером.

Об этом сообщает Le Parisien со ссылкой на прокуратуру.

В сети публикуют ролики, на которых, как утверждается, он спокойно ездил всю ночь по городу на скутере с оружием в руках, пока его не смогли поймать.

По данным СМИ, подозреваемый - 45-летний выходец из Туниса Абдесалем Л, который мог быть известен спецслужбам своими радикальными исламскими взглядами.

Сам он называет себя членом ИГИЛ и заявил, что убил "неверных".

Напомним, что 17 октября неизвестный устроил стрельбу в Брюсселе. По данным местных СМИ, он кричал "Аллаху Акбар". Сообщалось, что погибли два человека — граждане Швеции, которые были одеты в футболки своей сборной.

Теракт произошел в районе стадиона, где вчера должен был пройти футбольный матч между сборными Бельгии и Швеции.

Ранее мы писали о том, что во Франции мужчина зарезал учителя в школе с криками "Аллах Акбар".

А также, что на днях в Берлине массовая акция противников Израиля переросла в стычки с полицией.