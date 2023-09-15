Министерство внутренней безопасности (МВБ) США прогнозирует высокий риск террористических атак в стране в 2024 году.

Об этом сообщается в бюллетене ведомства.

"Министерство ожидает, что угроза насилия со стороны радикализованных лиц в США останется высокой, но принципиально не изменится, в основном проявляясь в виде нападения со стороны одиночных преступников или небольших групп, которые происходят без особого предупреждения", - говорится в документе.

Согласно бюллетеню, хотя усилия США в сфере борьбы с терроризмом и принесли свои плоды, в Вашингтоне ожидают, что международные террористические группировки, такие как "Аль-Каида" и ИГИЛ, попытаются восстановить былое влияние и совершить атаки из-за рубежа.

"Обмен информацией с общественностью об угрозах, с которыми мы сталкиваемся, является жизненно важной частью стратегии по защите нашей родины от сегодняшних развивающихся вызовов в сфере безопасности", - прокомментировал глава ведомства Алехандро Майоркас.



В МВБ также проанализировали ситуацию на границе с Мексикой. Ожидается, что сложности в области пограничной и иммиграционной безопасности, с которыми Соединенные Штаты столкнулись в 2023 году, останутся и в следующем году.

Ранее в ЦРУ заявляли, что борьба с "Аль-Каидой" и другими экстремистскими группировками останется приоритетом, но деньги и ресурсы агентства будут все больше ориентироваться на противодействие китайской угрозе.

А недавно в Белом доме признали кризис с массовыми расстрелами людей в США и обвинили в нем республиканцев.