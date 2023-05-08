Массовая стрельба происходит в США чаще раза в сутки: с начала года произошел уже 201 такой случай.

Об этом заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер на брифинге.

По ее словам, от вооруженного насилия за 128 дней этого года погибли более 14 тысяч человек.

"Более 200 случаев массовой стрельбы за 128 дней этого года. Более 14 тысяч человек погибли в этом году от вооруженного насилия", – заявила Жан-Пьер.

Как отметила Жан-Пьер, в США "кризис", но Байден уже сделал все возможное, и виноваты в ситуации политические оппоненты из Республиканской партии.

"Кризис, на который не хотят отвечать республиканцы в конгрессе. Мы говорим об убийце детей номер один в Америке", - сказала Жан-Пьер.

В марте мы приводили статистику, по которой количество случаев массовой стрельбы в стране с начала года увеличилось на 40% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года.

А вчера мы рассказывали, что в американском городке Аллен к северу от Далласа, штат Техас, вооруженный человек застрелил восемь человек, открыв беспорядочную стрельбу в торговом центре. Погибли дети, трое пострадавших находятся в критическом состоянии.