Казанский стрелок Ильназ Галявиев, устроивший массовое убийство в своей бывшей гимназии №175 в мае 2021 года, приговорен к пожизненному тюремному заключению.

Решение вынес Верховный суд Татарстана.

Вооружившись пятизарядным гладкоствольным ружьём Hatsan Escort, 19-летний парень открыл огонь по людям в своей бывшей гимназии. Жертвами Галявиева стали девять человек - семеро детей и две учительницы. Еще 24 человека получили ранения.

Галявиев был признан вменяемым на суде признавал свою вину и заявлял, что смягчающих обстоятельств у него нет.

Согласно материалам уголовного дела, Галявиев был мотивирован желанием подражать неформальным представителям одной из деструктивных субкультур, информацию о которых он получил из интернета. Он также предлагал сокурсникам стать сектантами и даже написал на своей футболке фразу "Я Бог".

В ходе судебных прений прокурор Татарстана Илдус Нафиков предложил наказать Галявиева пожизненным лишением свободы с отбыванием первых пяти лет в тюрьме, а затем - в исправительной колонии особого режима. Кроме того, прокуроры предложили, чтобы суд полностью удовлетворил требования потерпевших о компенсации морального вреда, размер которого составляет около 120 миллионов рублей.