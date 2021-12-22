Ректору Казанского университета Ильшату Гафурову предъявлено обвинение в убийстве, которое было совершено 22 года назад. Речь идет о расстреле депутата и бизнесмена Айдара Исрафилова в Москве 28 августа 1999 года.

Подозреваемый ректор был задержан в ходе спецоперации сотрудниками ФСБ. Показания против Гафурова дал находящийся в заключении лидер одной из самых жестоких ОПГ 90-х "29-й комплекс" Адыган Саляхов, пишет "Лента.ру".

"Гафурова нет на рабочем месте. Сотрудники КФУ говорят, что он дома и приболел. Его задержание связано с событиями из того времени, когда Гафуров был мэром города Елабуга. Этот пост он занимал до 2010 года", - сообщил источник издания.

По некоторым данным, следственные действия у Гафурова прошли еще 20 декабря, но известно о них стало только сейчас. По данным источника, задержанного ректора везут в Москву из Казани.

Известно, что Гафурову 60 лет, он занимает должность ректора КФУ с 2010 года, является кандидатом физико-математических наук, доктором экономических наук и профессором. В 1995 году его избрали депутатом госсовета Татарстана, на этом посту он остается до сих пор.

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