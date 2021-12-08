Расстрелявший людей в московском Многофункциональном центре предоставления госуслуг (МФЦ) Сергей Глазов признает свою вину. У него не было разрешения на ношение оружия. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на данные Общественной наблюдательной комиссии Москвы (ОНК).

"На встрече с членами комиссии Глазов подтвердил, что вину признает и что разрешения на оружие не имел", - сообщили в комиссии по итогам посещения Глазова.

Как рассказали в комиссии, "по словам Глазова, из Службы внешней разведки он был уволен в 2009 году в звании подполковника".

В комиссии располагают данными о том, что стрелок подтвердил информацию о том, что открыл огонь из-за требования одеть маску.

"Я пришел получать паспорт, а мне фактически отказали в выдаче, стали требовать надеть маску, а я не хотел ее надевать, я в эти санитарные правила не верю", - цитируют задержанного в ОНК.

Напомним, во вторник, 7 декабря, в Москве бывший разведчик открыл стрельбу в МФЦ "Рязанский", который расположен на юго-востоке столицы России. Два человека были убиты на месте, еще несколько получили ранения. Среди раненых была и 10-летняя девочка, которая позже скончалась в больнице.

"Страна" публиковала первые кадры с места трагедии. Сам стрелок сначала опровергал свою причастность к расстрелу людей.