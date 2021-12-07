Задержанный за стрельбу в московском МФЦ не может объяснить мотивы своего поступка.

Об этом сообщает "РИА-Новости" со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

"Некий Глазов, бывший подполковник, пришел сначала с пистолетом в ГБУ "Жилищник". Там он выстрелил в одного из сотрудников. Потом, спускаясь с этажа, еще выстрелил в охранника. Потом начал стрелять в посетителей - мужчину с ребенком. Охранник и сотрудник МФЦ скончались на месте", - рассказал собеседник "РИА-Новости".

Источник добавил, что задержанный не смог назвать причину своих действий - он говорит про коронавирус и всемирный заговор.

Ранее мы сообщали, что Сергей Глазов, которого представители СМИ назвали стрелявшим по людям в МФЦ в Москве, опроверг свою причастность к бойне. Он заявил, что не имеет никакого отношения к смерти двух людей.

Видео Глазова опубликовано на его странице в социальной сети ВКонтакте.

На нем он заявляет, что информация о его причастности - ложь, а сам он в это время собирает кухню.

Также "Страна" информировала, что в интернете были опубликованы первые видео нападения на МФЦ в Москве.