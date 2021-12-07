В интернете появились первые кадры нападения россиянина на Многофункциональный центр предоставления государственных услуг (МФЦ) "Рязанский", где он убил двух людей и троих ранил.

Видео опубликовано во вторник, 7 декабря.

На кадрах видно, как мужчина спокойно проходит через турникет, идет по коридору — через несколько секунд он откроет стрельбу.

Напомним, что после задержания он рассказал следователям про пандемию и мировой заговор. Кроме того, часть СМИ сообщили, что стрельбу Глазов после просьбы надеть маску.

Список пострадавших от рук стрелка:

Евгений Кондратьев, 35 лет;

Зайнаб Таймазова, 33 года;

София Козак, 10 лет.

Взрослые доставлены в НИИ скорой помощи им. Склифосовского с огнестрельными ранениями, девочка - в Морозовскую ДГКБ. Однако врачи не смогли спасти жизнь девочки. 10-летняя София Козак скончалась в больнице.

Буквально час назад на своей странице в социальной сети ВКонтакте Сергей Глазов, которого обвинили в произошедшем, опубликовал видео, в котором опроверг свою причастность к бойне. Он заявил, что не имеет никакого отношения к смерти двух людей. Однако не исключается, что оба Глазова являются полными тезками.