Сергей Глазов, которого представители СМИ назвали стрелявшим по людям в МФЦ в Москве, опроверг свою причастность к бойне. Он заявил, что не имеет никакого отношения к смерти двух людей.

Об видео Сергея Глазова опубликовано на его странице в социальной сети ВКонтакте.

На нем он заявляет, что информация о его причастности - ложь, а сам он в это время собирает кухню.

Кроме того, на своей странице ВКонтакте мужчина опубликовал два поста, в которых также заявил, что не причастен к смерти людей в МФЦ Рязанский в Москве, а также ждет извинений от тех, кто объявил его виновным в этой трагедии.

Напомним, ранее СМИ писали о том, что от рук Сергея Глазова, подполковника в отставке, ранее служившего в разведке, погибли 2 человека, 3 оказались серьезно ранены. Помимо оружия при себе у преступника была сумка с проводами, где могло находиться взрывное устройство.

Кроме того, "Страна" сообщала, что в Москве известный блогер устроил ДТП, в котором погиб сам и угробил главу федерации автоспорта Дагестана.

Также мы сообщали, что в Москве погибла дочь посла Ирана в России.